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Инструменты для кожи, химия и выкройки
Изготавливаете изделия из кожи ? Предлагаем вам различные инструменты, нитки, химию, краску и фурнитуру для работы с кожей. У нас вы найдете: строчные пробойники Wuta, Amy Roke, круглые и овальные пробойники-высечки, ножи, иглы и другой специфичный инструмент для кожевников.
Для начинающих и профессионалов, интернет магазин LIAL Craft предлагает различные выкройки и шаблоны изделий из кожи: сумки, портмоне, визитницы, бумажники, чехлы и другие. Некоторые выкройки, вы можете скачать абсолютно бесплатно и попробовать сделать свои первые изделия из кожи.
Также в нашем магазине представлены специализированная химия и инструменты для работы с кожей растительного дубления: поворотные ножи, штампы для тиснения, кардины и прочее.
Все остатки на сайте актуальны, вы не сможете оформить заказ на товары, которых нет в наличии. Перед оформлением заказа рекомендуем ознакомиться с разделом Помощь покупателю, и обязательно просмотреть Товары со скидкой, где мы продаем товары со скидкой для кожевников.
Для начинающих и профессионалов, интернет магазин LIAL Craft предлагает различные выкройки и шаблоны изделий из кожи: сумки, портмоне, визитницы, бумажники, чехлы и другие. Некоторые выкройки, вы можете скачать абсолютно бесплатно и попробовать сделать свои первые изделия из кожи.
Также в нашем магазине представлены специализированная химия и инструменты для работы с кожей растительного дубления: поворотные ножи, штампы для тиснения, кардины и прочее.
Все остатки на сайте актуальны, вы не сможете оформить заказ на товары, которых нет в наличии. Перед оформлением заказа рекомендуем ознакомиться с разделом Помощь покупателю, и обязательно просмотреть Товары со скидкой, где мы продаем товары со скидкой для кожевников.