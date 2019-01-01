Инструменты для кожи, химия и выкройки

Изготавливаете изделия из кожи ? Предлагаем вам различные инструменты, нитки, химию, краску и фурнитуру для работы с кожей. У нас вы найдете: строчные пробойники Wuta, Amy Roke, круглые и овальные пробойники-высечки, ножи, иглы и другой специфичный инструмент для кожевников.Для начинающих и профессионалов, интернет магазин LIAL Craft предлагает различные выкройки и шаблоны изделий из кожи: сумки, портмоне, визитницы, бумажники, чехлы и другие. Некоторые выкройки, вы можете скачать абсолютно бесплатно и попробовать сделать свои первые изделия из кожи.Также в нашем магазине представлены специализированная химия инструменты для работы с кожей растительного дубления: поворотные ножи, штампы для тиснения, кардины и прочее.

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